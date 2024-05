Union verkündet Svensson-Verpflichtung

Bo Svensson kehrt in die Bundesliga zurück. Wie Union Berlin mitteilt, übernimmt der ehemalige Trainer von Mainz 05 zur neuen Saison die Eisernen. Zur Vertragslänge macht der Hauptstadt-Klub keine Angaben.

Svensson folgt auf den entlassenen Nenad Bjelica sowie Interimscoach Marco Grote, dem auf den letzten Metern der abgelaufenen Saison der Klassenerhalt glückte.

„Wir haben uns in enger Abstimmung mit Oliver Ruhnert und Horst Heldt für einen sportlichen Neustart im Sommer entschieden und sind überzeugt, dass Bo Svensson ein Trainer ist, der gut zu unserem Club passt““, so Präsident Dirk Zingler, „ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin sicher, dass er gemeinsam mit dem Team dafür sorgen kann, dass wir eine gute Rolle in der Bundesliga spielen werden.“

Svensson selbst freut sich: „Ich beobachte Union schon länger und bin sicher, hier gute Bedingungen für erfolgreiche Arbeit zu finden. Die Geschlossenheit die Union ausstrahlt, die Einheit zwischen Mannschaft, Fans, Mitarbeitern und Vereinsführung, ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich freue mich auf den vor uns liegenden Weg und werde alles dafür geben, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden.“

Svensson stand zwischen Januar 2021 und November 2023 in 104 Spielen an der Mainzer Seitenlinie, ehe der 44-jährige Däne in Folge einer Negativserie gehen musste. Sein Schnitt von 1,38 Punkten pro Spiel kann sich aber grundsätzlich sehen lassen.