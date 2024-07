Stuttgart im Rennen um begehrten Liverpool-Profi

Die Akte Sepp van den Berg wird beim FC Liverpool wohl noch eine Weile geöffnet bleiben. Am Freitag brechen die Reds in Richtung USA auf und werden dort einige Vorbereitungspartien absolvieren. Van den Berg ist mit dabei. Ob er nach der Rückkehr noch lange Teil der Mannschaft sein wird, steht allerdings in den Sternen.

Laut ‚ Eindhovens Dagblad‘ ist inzwischen auch der VfB Stuttgart mit im Rennen. Die Schwaben sollen ebenso ihr Interesse hinterlegt haben wie die PSV Eindhoven. Liverpool poche jedoch weiterhin auf die bisher kommunizierte Forderung von 20 Millionen Euro. Aus Eindhoven sei mit einem zeitnahen Angebot zu rechnen, das aber darunter liege, so die Lokalzeitung. Ob die Bemühungen bei den Schwaben auch schon derart fortgeschritten sind, wird nicht überliefert.

Der Kreis der Interessenten für den 22-jährigen Niederländer wird Woche für Woche größer. Beim 1. FSV Mainz 05 macht man sich weiterhin große Hoffnungen, den Leihspieler der vergangenen Saison doch noch mindestens für eine weitere Saison zu verpflichten. Hinzu kommt der wirtschaftlich eine Liga höher spielende VfL Wolfsburg. Offerten beider Vereine wurden an der Anfield Road bereits abgeblockt. Aus England scheinen der FC Southampton und der FC Brentford anzuklopfen.