Nach Katastrophenstart: Regensburg fällt Enochs-Entscheidung

Trotz eines historisch schwachen Saisonstarts möchte der SSV Jahn Regensburg bis auf weiteres mit Joe Enochs weiterarbeiten. Gegenüber der ‚Bild‘ stellte SSV-Sportgeschäftsführer Achim Beierlorzer klar, dass die erneute Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf (0:3) am Samstag für den US-amerikanischen Trainer vorerst keine Konsequenzen hat: „Er wird gegen den 1. FC Nürnberg auf der Trainerbank sitzen und genießt unsere Rückendeckung.“ Am Freitag (18:30 Uhr) tritt der Tabellenletzte beim 1. FC Nürnberg an und möchte die Negativserie von sieben Spielen ohne Sieg endlich beenden.

Bis dato legt Regensburg zudem den torärmsten Start eines Zweitligisten in den vergangenen 40 Jahren hin. Die Mannschaft von Coach Enochs wartet in der Liga seit Anfang August auf einen eigenen Treffer. Nach zehn Spieltagen weist der Aufsteiger ein Torverhältnis von 1:22 vor. Trotzdem glaubt Beierlorzer noch an die Wende: „Wir erkennen die schwierige Situation an und werden nicht rumjammern. Das heißt, dass wir alle zusammen – also Mannschaft, Trainerteam, ich selbst und alle anderen, die eng an der Mannschaft arbeiten – weiter zusammen wachsen, daran glauben und weiter hart daran müssen, damit wir wieder Tore erzielen und Punkte einfahren.“