Medien: Fünf Bundesligisten heiß auf Huijsen

Der Poker um Dean Huijsen spitzt sich immer weiter zu. Der in den Niederlanden geborene Spanier steht bei Juventus Turin zwar noch bis 2028 unter Vertrag, derzeit sieht aber alles nach einem Abschied in diesem Sommer aus. Vor allem in Deutschland weckt der 19-Jährige Begehrlichkeiten.

Laut ‚Tuttosport‘ steht Huijsen weiterhin bei Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen auf dem Zettel. Zusätzlich soll der FC Bayern wiederholt Interesse hinterlegt haben. Darüber hinaus bestätigt das italienische Fachmagazin, dass es Anfragen vom VfL Wolfsburg und vom VfB Stuttgart gegeben habe. Darüber berichtete der Journalist Alfredo Pedullà bereits gestern.

Leverkusen in der Pole Position

In der vergangenen Spielzeit lief der zweifache spanische U21-Nationalspieler auf Leihbasis für die AS Rom auf. Im Trikot der Giallorossi empfahl sich das Abwehrtalent für höhere Aufgaben. Deshalb setzt Juve den Preis für Huijsen auch bei mindestens 25 bis 30 Millionen Euro fest.

Nicht zu vergessen: Auch Paris St. Germain beschäftigt sich mit der Verpflichtung von Huijsen. Nach FT-Informationen bevorzugt der Youngster aber einen Wechsel zu Xabi Alonso nach Leverkusen. Mit dem Trainer des amtierenden Meisters fand vergangenen Woche ein persönliches Treffen statt. Bayer scheint also weiterhin gute Karten zu haben.