Juve: Motta wehrt sich nach Entlassung

Thiago Motta wehrt sich gegen die Vorwürfe, er habe keine gute Beziehung zur Mannschaft von Juventus Turin gehabt. In einem Interview mit ‚Corriere della Sera‘ sagt der Italiener: „Das sind die Dinge, die mich stören, weil sie mich als Trainer für meine Entscheidungen kritisieren können, und ich akzeptiere das natürlich. Aber jeder, der sagt, dass ich die Umkleidekabine gegen mich hatte, ist ein Lügner. Das sind inakzeptable Dinge, das ist nicht wahr. Noch nie hat jemand, mit dem ich in meiner Karriere zusammengearbeitet habe, öffentlich gesagt, dass er Probleme mit mir hat.“ Der ehemalige Profi wurde in der vergangenen Länderspielpause Ende März nach zwei deutlichen Niederlagen gegen Atalanta Bergamo (0:4) und in Florenz (0:3) entlassen.

Weiter betont Motta: „Bei Juve hatte ich ein ausgezeichnetes Verhältnis zu meinen Spielern, sowohl aus professioneller als auch aus menschlicher Sicht. Eine Beziehung, die auf Respekt, auf Klarheit basiert. Dann ist es normal, dass diejenigen, die weniger spielen, weniger glücklich sein können. Ich war auch Fußballer, und wenn ich nicht spielte, war ich sicher nicht glücklich. Aber ich habe die Entscheidungen des Trainers immer respektiert, und so war es auch mit den Juve-Spielern.“ Der 42-Jährige hatte die Alte Dame erst im Sommer 2024 übernommen und stand zum Zeitpunkt der Entlassung mit 52 Punkten auf dem vierten Platz der Serie A.