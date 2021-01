Leipzig: Gulácsi mit Ausstiegsklausel

Péter Gulácsi könnte RB Leipzig im Sommer angesichts einer Ausstiegsklausel verlassen. Dies bestätigt sein Berater Hasan Cetinkaya gegenüber der ‚Bild‘: „Ich kann bestätigen, dass es eine Klausel im Vertrag von Peter gibt, die in diesem Sommer aktiviert werden kann.“

Über die Höhe des Passus will Cetinkaya allerdings keine Angaben machen: „Kein Kommentar. Nur so viel: Sie ist selbst für Coronazeiten sehr niedrig.“ Vertraglich ist der 30-jährige Gulácsi noch bis 2023 an Leipzig gebunden. Möglich wäre, dass die Sachsen dem Ungarn die Klausel abkaufen. Dies wäre allerdings mit großen Kosten verbunden. Cetinkaya: „Ich kann Leipzig verstehen. Aber es liegt jetzt allein an Oliver Mintzlaff, wie es mit Peter in Leipzig weitergeht.“