Wolfsburg: Baku denkt an Wechsel

Ridle Baku reifte beim VfL Wolfsburg zum deutschen Nationalspieler. Vier Einsätze mit dem Adler auf der Brust konnte der rechte Außenbahnspieler inzwischen verzeichnen. Gegenüber der ‚Bild‘ lässt Baku nun keine Zweifel daran, dass er auch auf Klubebene den nächsten Schritt angehen will.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wenn im Sommer jemand kommt und eine unmoralische Summe auf den Tisch legt, dann denkt man darüber nach und beschäftigt sich dann damit“, sagt der 24-Jährige offen und ehrlich, fügt jedoch auch an: „Ich bin erst mal an den Verein gebunden.“ Sein Vertrag bei den Wölfen läuft nämlich noch bis 2025. Will Baku schon nach der laufenden Spielzeit gehen, muss ein Klub eine adäquate Ablösesumme auf den Tisch legen.

Ausland anvisiert

In Deutschland scheint es nicht viele Möglichkeiten zu geben, die Baku reizen: „Ich spiele schon eine lange Weile Bundesliga. Da macht man sich schon Gedanken, wo man vielleicht mal in Zukunft spielen möchte. Ich bin da offen. Das Ausland ist für mich auch eine Option.“

Vor allem die englische Eliteliga hat es Baku ganz offensichtlich angetan. Die Premier League sei „immer präsent“, so der pfeilschnelle Rechtsfuß. Aber auch „Spanien und Italien“ könne er sich vorstellen. Baku wurde vor einiger Zeit auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Die Münchner scheinen jedoch mit Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam ihren nächsten Rechtsverteidiger mit Offensivdrang gefunden zu haben.