Osimhen-Poker: Al Ahli erhält den Zuschlag

Mit einem Bein war Victor Osimhen bereits in Saudi-Arabien, im Schlussspurt überholte aber der FC Chelsea Al Ahli und setzte sich auf die Pole Position. Die Blues haben nun übermittelt, wie sie sich einen Transfer vorstellen.

Wie Fabrizio Romano berichtet, hat Napoli ein offizielles Angebot aus London erreicht. Demnach soll Osimhen zunächst als Leihspieler in die Premier League wechseln. Der Deal soll zudem aber auch eine Kaufverpflichtung beinhalten. Parallel sollen an der Stamford Bridge auch die Verhandlungen über das Gehalt des 25-jährigen Mittelstürmers laufen.

Update (9:03 Uhr): Wie Gianluca Di Marzio berichtet, sind die Verhandlungen in London erfolglos zu Ende gegangen. Demnach will Osimhen das Angebot aus Riad annehmen. Noch im Laufe des Tages sollen die Verträge unterschrieben werden, der Medizincheck sei bereits gebucht. In der Wüste wird der Nigerianer in den kommenden vier Jahren bis zu 160 Millionen Euro verdienen. Der Deal beinhaltet zudem eine Ausstiegsklausel.

Wie der italienische Transferinsider weiter berichtet, soll auch die Ablöse höher ausfallen, als bislang angenommen. Demnach kann sich Neapel über eine fixe Sockelablöse von 80 Millionen Euro freuen.