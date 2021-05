PSG-Wechsel: Ancelotti öffnet Kean die Tür

Der FC Everton würde den wechselwilligen Moise Kean (21) durchaus dauerhaft zu Leihklub Paris St. Germain ziehen lassen. „Wenn er in Paris bleiben will, besteht die einzige Lösung darin, eine Einigung zu erzielen. Ich möchte hier keine unglücklichen Spieler“, sagte Trainer Carlo Ancelotti nach dem 1:0 der Toffees gegen Wolverhampton am gestrigen Mittwochabend.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Abgang des italienischen Mittelstürmers zum aktuellem Leihklub sei „kein Problem“, betonte Ancelotti, „es gibt keinen Spieler, den ich zwingen kann hierzubleiben.“ Bis Saisonende ist Kean noch an PSG ausgeliehen und machte zuletzt keinen Hehl daraus, in Paris bleiben zu wollen. In 45 Pflichtspielen erzielte er 19 Tore an der Seite von Neymar und Co.