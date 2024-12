Großes Winter-Ausmisten: Trennt sich die Roma von mehr als 10 Stars?

Die AS Rom steckt weiterhin in einer Schaffenskrise. Auch Claudio Ranieri hat die Wende im ersten Monat seiner Amtszeit nicht herbeiführen können. Die Folge: In der Vereinsführung denkt man über größere Einschnitte nach. Platz zwölf und biederer Fußball entsprechen schließlich nicht dem Anspruch des so stolzen Hauptstadtklubs.

Die Friedkin Group, ihres Zeichens Besitzer der Roma, will den Kader im Januar kräftig ausdünnen und sich von Spielern trennen, die ihrer Meinung nach Schuld tragen an der schlechten Mentalität, die das Team seit Monaten an den Tag legt.

Die ‚Gazzetta dello Sport‘ nennt insgesamt mehr als zehn Stars, die zum Verkauf stehen: Aufgeführt sind Führungsspieler wie Bryan Cristante (29), Lorenzo Pellegrini (28), Gianluca Mancini (28), Leandro Paredes (30), Stephan El Shaarawy (32) oder sogar der Star des Teams, Paulo Dybala (31). Darüber hinaus sind dem italienischen Sportblatt zufolge auch Zeki Celik (27), Mario Hermoso (27), Nicola Zalewski (22), Tommaso Baldanzi (21) und auch Eldor Shomurodov (29) verkäuflich.

Dass letztlich alle Genannten im Januar gehen, ist ausgeschlossen. Ein Umbruch scheint bei den Giallorossi nach einiger Zeit des Stillstands aber unvermeidlich. Den Stein ins Rollen soll schon der Wintertransfermarkt bringen.