DFB: Nagelsmann hat Neuling im Visier

Merlin Röhl hat sich nicht nur auf den Notizzettel interessierter Vereine gespielt. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat auch Bundestrainer Julian Nagelsmann ein Auge auf zentralen Mittelfeldspieler geworfen. Röhl sei „ein ernsthafter Kandidat“ für den DFB-Coach, der die Auftritte des 22-Jährigen genau beobachte.

Röhl war vor zwei Jahren vom FC Ingolstadt zum SC Freiburg gewechselt. In der abgelaufenen Saison bestritt der Allrounder 34 Pflichtspiele (drei Tore, vier Assists) für die Breisgauer. In der Vergangenheit hatte Röhl bereits die DFB-Teams von der U18 bis zur U21 durchlaufen, eine Nominierung für die A-Nationalmannschaft steht noch aus. Die nächsten Länderspiele finden im September gegen Ungarn und die Niederlande in der Nations League statt.