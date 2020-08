Hertha & Grujic: Tendenz Richtung Kauf

Hertha BSC strebt die feste Verpflichtung von Marko Grujic an. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wird es eher auf einen Kauf hinauslaufen, sollten die Berliner es schaffen, den 24-jährige Serben erneut zu verpflichten. Ob das klappt, hängt maßgeblich von Jürgen Klopp ab. Der Trainer des FC Liverpool will sich während des aktuell laufenden Trainingslagers der Reds ein Bild von Grujic machen und entscheiden, ob er eine Zukunft beim englischen Meister hat.

Der Mittelfeldspieler hatte die vergangenen beiden Saisons auf Leihbasis bei den Herthanern verbracht. Eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte kann sich der Rechtsfuß offenbar gut vorstellen. In Berlin war Grujic stets gesetzt und stand in insgesamt 54 Pflichtspielen für Hertha auf dem Platz.