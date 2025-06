Finale Einigung: Wirtz vor Liverpool-Wechsel

Der Blockbuster-Transfer des Sommers ist in trockenen Tüchern. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Bayer Leverkusen und der FC Liverpool haben sich demzufolge während weiterer Verhandlungen am Dienstagabend auf ein Transfervolumen in Höhe von 150 Millionen Euro inklusive Boni geeinigt.

Da Florian Wirtz (22) dem Wechsel bereits zugestimmt und mit seinem neuen Klub vor Wochen alle Vertragsfragen geklärt hat, wird zeitnah mit einem Medizincheck und anschließend der Vertragsunterschrift gerechnet.

Unterschiedliche Boni

Laut ‚Bild‘ kassiert Leverkusen rund 140 Millionen Euro an fixer Ablöse und realistisch erwartbaren Boni, die in den kommenden fünf Jahren erreicht werden können. Weitere Boni von bis zu zehn Millionen ordnet die Boulevardzeitung als Zahlungen „für nicht erwartbaren Erfolg“ ein.

Die fixe Ablöse kassiert die Werkself jedoch nicht als Komplettsumme auf einmal. Neben Wirtz stehen in diesem Sommer auch Transfereinnahmen für Jeremie Frimpong (24), Victor Boniface (24), Odilon Kossounou (23) und womöglich weitere Spieler ins Haus.

Fixsumme in Raten

Sollten alle Ablösen als Einmalzahlung fließen, müsste Bayer das Geld laut ‚Bild‘ noch in diesem Jahr komplett wieder investieren – oder den Überschuss am Jahresende erst versteuern und dann als Gewinn an die Bayer AG abführen.

Die Lösung: Die Wirtz-Millionen und womöglich auch weitere Ablösen sollen wie damals bei Kai Havertz (26/FC Arsenal) in mehreren Tranchen fließen. Klar sei zudem, dass Leverkusen keinen großen Transfer mit einer Ablöse von 50 Millionen oder mehr abschließen will. Stattdessen sollen mehrere neue Spieler kommen, die den Kader in der Breite verstärken und zudem einige Talente, die langsam herangeführt werden.

Kandidaten sind dem Vernehmen nach weiterhin unter anderem Innenverteidiger Malick Thiaw (23/AC Mailand), Mittelfeldspieler Nico Paz (20/Real Madrid) und Flügelspieler Antony (25/Manchester United).