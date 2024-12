Verliert Gladbach das nächste Toptalent?

Borussia Mönchengladbach will Torhütertalent Tiago Pereira Cardoso weiter behutsam aufbauen. Das erklärt Cheftrainer Gerardo Seoane gegenüber der ‚Bild‘: „Tiago ist schon ein Torhüter mit einer starken Persönlichkeit in jungen Jahren. Er hat sehr viel Talent und ist sicher ein Spieler, der mittelfristig in unserem Kader ein wichtiger Bestandteil sein kann. Aber langsam – bei jungen Spielern hat man immer die Hoffnung, dass es ganz nach oben geht. Aber es ist ein sehr harter Weg bis dahin. Es braucht auch ein bisschen Glück und der Spieler muss dann im richtigen Moment bereit dafür sein.“ Der 18-jährige Keeper hat erst im September einen langjährigen Profikontrakt bei den Fohlen unterschrieben und ist derzeit Stammkeeper der U19.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nominell ist Cardoso bereits dritter Torwart der Profimannschaft, die Chance auf Einsätze ist momentan allerdings eher gering. Mit Moritz Nicolas (Vertrag bis 2029) und Kapitän Jonas Omlin (bis 2027) scheint in Gladbach die Position zwischen den Pfosten noch auf lange Zeit geregelt. Das könnte laut der Boulevardzeitung zum echten Problem werden. Denn Cardoso gilt als Riesentalent und ist bereits in seinem jungen Alter luxemburgischer Nationaltorhüter. In den vergangenen beiden Nations League-Partien gegen Bulgarien (0:1) und gegen Nordirland (2:2) stand er für sein Land im Kasten und lieferte gute Leistungen ab. Nicht erst seitdem steht der Nachwuchskeeper im Blickfeld europäischer Top-Klubs. Gladbach droht also ein weiteres Talent zu verlieren.