Inter lässt Correa ziehen

Inter Mailand hat einen Abnehmer für Joaquín Correa gefunden. Wie Klub-WM-Teilnehmer Botafogo offiziell mitteilt, unterschreibt der 30-Jährige, dessen Vertrag bei Inter am Monatsende ausgelaufen wäre, in Brasilien einen Vertrag bis 2027.

Bei den Nerazzurri spielte der Argentinier in der abgelaufenen Saison lediglich eine untergeordnete Rolle. In der Hinrunde kam Correa nur sporadisch zum Einsatz, erst gegen Saisonende sammelte der Argentinier konstant Minuten. In 22 Spielen gelangen ihm zwei Tore und vier Vorlagen.