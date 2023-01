Neuer-Ersatz: Nagelsmann traut es Ulreich zu

Julian Nagelsmann hat sich zur Torwart-Frage beim FC Bayern geäußert. „Der Tag, an dem die Info von Manus Verletzung kam, war natürlich nicht schön. Es ist tragisch für ihn, weil er lange ausfällt. Für uns ist die Situation sehr anspruchsvoll. Wir schauen, was möglich ist“, so der Trainer der Münchner auf einer Pressekonferenz.

Sollte kein externer Neuzugang an der Säbener Straße aufschlagen, hätte Nagelsmann damit offenbar kein Problem. Mit Blick auf die aktuelle Nummer zwei Sven Ulreich sagte er: „Ich traue es ihm zu. Manu kommt hoffentlich schnell wieder zurück. Ulle hat in der Hinrunde einige sehr gute Spiele gemacht, auch fußballerisch. Er hat sehr stabil gespielt. Im Training ist es das gleiche Bild.“

