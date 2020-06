Preis festgelegt: Bayern & Leipzig fragen bei Ünder an

Cengiz Ünder wird die AS Rom im Sommer offenbar verlassen – und das nicht ganz freiwillig. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wollen die Römer den 22-jährigen Türken verkaufen, um dringend benötigtes Geld einzunehmen.

Die Situation des Flügelspielers hat offenbar auch Interesse in der Bundesliga geweckt. Laut der italienischen Sportzeitung haben der FC Bayern und RB Leipzig Informationen über Ünder eingeholt. Auch der FC Everton soll interessiert sein.

Günstig würde der 20-fache Nationalspieler aber nicht werden. 30 Millionen Euro sollen die Giallorossi für ihr Juwel fordern. Ünder steht noch bis 2023 in Rom unter Vertrag, 2017 war er für rund 14 Millionen in die italienische Hauptstadt gewechselt. Seitdem kommt er auf 17 Tore und zwölf Vorlagen in 85 Spielen.

