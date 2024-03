BVB: Heute Vorentscheidung um Terzic-Zukunft?

Borussia Dortmund kriselt durch die Saison und blieb zuletzt dreimal in Folge sieglos. Im heutigen Auswärtsspiel bei Union Berlin (15:30 Uhr) sollte sich das tunlichst ändern. Ein Sieg muss her, sonst ist der Job von Trainer Edin Terzic nämlich nicht mehr sicher. Das berichtet jedenfalls die ‚Bild‘.

In der Boulevard-Zeitung heißt es: „Dortmunds Entscheider Watzke und Kehl müssten sich dann erneut fragen, ob sie Terzic vor der Partie in Bremen (8.3.) sowie dem direkt darauf folgenden Rückspiel in der Champions League gegen Eindhoven (13.3.) die Wende wirklich zutrauen.“

Gegenüber der Süddeutschen Zeitung springt Watzke seinem Trainer zwar zur Seite und spricht von einer „guten Arbeitsbilanz“. Kehl soll allerdings nicht hundertprozentig hinter Terzic stehen. Schon im Sommer knisterte es zwischen beiden bei Fragen der Kaderplanung.