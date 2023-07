Barreiro-Zukunft: Heidel stellt Ultimatum

Mainz 05 setzt Leandro Barreiro unter Druck, seine Zukunft am Bruchweg zu klären. Sportvorstand Christian Heidel macht gegenüber der ‚Bild‘ deutlich, dass die 05er den luxemburgischen Mittelfeldspieler verkaufen, sollte dieser nicht zeitnah seinen 2024 auslaufenden Vertrag verlängern: „Wir wollen bei ihm nicht mit einem auslaufenden Vertrag in die neue Saison gehen.“ Und weiter: „Ich mag Leo keine Worte in den Mund legen, aber wie ich ihn kenne, möchte er gar nicht ablösefrei Mainz verlassen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine konkrete Anfrage für den 23-Jährigen existiert nicht. Wie die ‚Bild‘ weiter berichtet, hat sich Mainz mit Barreiro auf einen konkreten Fahrplan für den Rest des Transferfensters verständigt. Für den Fall, dass bis „Mitte, Ende August“ kein Angebot für Barreiro eintrifft, hat dessen Umfeld zugesagt, den Vertrag zu verlängern. Ob die Unterschrift dann als langfristiges Bekenntnis angedacht ist, darf jedoch bezweifelt werden. Barreiro, der seit der U17 für Mainz aufläuft, hatte in der vergangenen Spielzeit mit Top-Leistungen europaweit Klubs auf sich aufmerksam gemacht. In Mainz hofft man also weiter auf eine Ablöse.

Lese-Tipp

Mainz findet Abnehmer für Pierre-Gabriel