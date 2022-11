Bayern - Inter: Die Aufstellungen

Julian Nagelsmann muss und möchte auch improvisieren. Leroy Sané und Lucas Hernández befinden sich zwar wieder im Training, werden heute Abend (21 Uhr) aber geschont. Manuel Neuer, Bouna Sarr, Thomas Müller und Matthijs de Ligt stehen verletzungsbedingt ebenfalls nicht im Kader. Eine gewisse Rotation liegt also in der Natur der Sache.

In vorderster Spitze agiert der formstarke Eric Maxim Choupo-Moting. Benjamin Pavard rückt als Vertreter von de Ligt in die Innenverteidigung, nachdem er seinen Stammplatz auf der rechten Defensivseite schon vor einigen Wochen an Noussair Mazraoui verloren hatte. Ebenfalls in der Startelf: Kingsley Coman, Josip Stanisic und Ryan Gravenberch.

