Hainer hofft auf Sané-Verlängerung

Herbert Hainer hofft auf eine Vertragsverlängerung mit Leroy Sané (28). „Er ist ein Stürmer, der den Unterschied machen kann durch seine Fähigkeiten, Schnelligkeit und Schussfähigkeit. Natürlich wollen wir gerne, dass er weiter bei uns bleibt – überhaupt keine Frage“, äußert sich der Präsident des FC Bayern bei ‚Sky‘.

Sanés Vertrag in München läuft 2025 aus – einigt man sich nicht auf eine Verlängerung, besteht in diesem Sommer großer Verkaufsdruck. Am Dienstagabend gegen Real Madrid (2:2) trug sich Sané nach monatelanger Durstrecke erstmals seit Ende Oktober wieder in die Torschützenliste ein.