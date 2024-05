Shapourzadeh neuer Hansa-Sportchef

Der FC Hansa Rostock hat Amir Shapourzadeh als neuen Direktor Profifußball verpflichtet. Auf seinen offiziellen Kanälen bestätigt der Verein, dass der 41-jährige Ex-Sportdirektor vom VfL Osnabrück einen Vertrag bis 2026 unterschreibt.

„Mit Amir Shapourzadeh konnten wir einen Fußball-Fachmann unter Vertrag nehmen, der unserem Anforderungsprofil entspricht. Er bringt aktive Erfahrung als Profi-Fußballer mit, kennt die zweite und dritte Liga in Deutschland sehr genau und verfügt zudem über die erforderliche Führungserfahrung. Außerdem ist er als ehemaliger Hansa-Spieler sehr gut mit Verein, Umfeld und Stadt vertraut“, so der Interimsvorstand Jürgen Wehlend, „dieses Gesamtpaket sowie die sehr professionellen Gespräche, in denen uns Amir Shapourzadeh seine Ideen und Konzepte für den FC Hansa präsentiert hat, waren ausschlaggebend für die Zusammenarbeit.“ Die Kogge blickt vor dem letzten Spieltag der 2. Bundesliga als Vorletzter dem Abstieg direkt ins Auge. Der SV Wehen Wiesbaden auf Relegationsplatz 16 kann aber noch abgefangen werden.