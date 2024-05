Blind verlängert bei Girona

Der FC Girona hat den Vertrag mit Daley Blind verlängert. Wie das La Liga-Überraschungsteam verkündet, hat der 34-jährige Abwehrspieler ein bis 2026 datiertes Arbeitspapier unterschrieben. Der ursprüngliche Kontrakt des ehemaligen Bayern-Profis wäre noch bis 2025 gültig gewesen.

Anders als in München ist Blind bei Girona Stammspieler. Für den Tabellendritten stand der Niederländer in 35 Saisonspielen auf dem Platz und trat mit drei Treffern und zwei Torvorlagen auch in der Offensive in Erscheinung.