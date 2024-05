Thiaw reagiert auf Transfergerüchte

Malick Thiaw zeigt sich unbeeindruckt von den Transfergerüchten um seine Person. Im Rahmen einer Sponsorenveranstaltung erklärte der Innenverteidiger des AC Mailand laut italienischen Medien, dass für ihn ein Wechsel in diesem Sommer nicht in Frage kommt: „Es gehört zum Fußball, dass es immer Gerüchte geben muss. Mein Fokus liegt aber auf Mailand. Ich konzentriere mich nur auf mich selbst und auf die Leistung der Mannschaft.“

Der Ex-Schalker wurde in der Vergangenheit immer wieder mit anderen Vereinen in Verbindung gebracht. Zwar fiel Thiaw in dieser Saison einige Monate mit einer Muskelverletzung aus, dennoch überzeugte er davor und auch anschließend mit sehr guten Leistungen. Daher macht sich der zweikampfstarke Defensivspieler auch noch leise Hoffnungen, auf den EM-Zug des DFB aufzuspringen: „Natürlich will ich dabei sein. Mal sehen, ob ich einberufen werde oder nicht.“