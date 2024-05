Tätowierer verkündet Undav-Nominierung

Der deutsche EM-Kader ist um einen Nominierten reicher. Der Tätowierer Togoone Tattooing gibt in einem gemeinsamen Instagram-Beitrag mit dem DFB und dem VfB Stuttgart die Berufung von Torjäger Deniz Undav (27) bekannt.

Undav ist nach Maximilian Mittelstädt (27) und Chris Führich (26) der dritte Spieler vom VfB, der für Deutschland am Turnier im eigenen Land teilnehmen wird. Ebenfalls in der Verlosung: Torhüter Alexander Nübel (27), der voraussichtlich für den verletzten Bernd Leno (32) in den Kader rücken wird. Auch Waldemar Anton (27) hat gute Chancen auf eine Nominierung.