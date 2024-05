Werder mit nächstem Schritt bei Alvero

Clemens Fritz hat das weitere Vorgehen in der Personalie Skelly Alvero erläutert. „Er hat mir in einem Gespräch signalisiert, dass er sich bei uns sehr wohlfühlt und er sich gut vorstellen kann, länger zu bleiben. Das freut uns natürlich – und das Signal ist auch wichtig für uns“, so der Leiter Lizenzbereich beim SV Werder Bremen gegenüber der ‚DeichStube‘, „der nächste Schritt ist nun, dass wir mit Lyon in den Austausch gehen werden und schauen müssen, was dann möglich ist.“

Die im Zuge der Leihe vereinbarte Kaufoption, das scheint klar, liegt mit mehr als sechs Millionen Euro über dem Budget der Bremer. Nun lautet die Frage, ob ein weiteres Leihgeschäft möglich ist. Auch ein Preisnachlass von OL steht im Raum, denn mit Alvero wird an der Rhône eigentlich nicht mehr geplant.