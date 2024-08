Zurück zur Ex: Fortuna leiht Kownacki von Werder

Dawid Kownacki kehrt nach einem enttäuschenden Bundesligajahr leihweise von Werder Bremen zu seinem Ex-Klub Fortuna Düsseldorf zurück. Wie der Zweitligaklub offiziell mitteilt, wird der Angreifer für eine Saison aus Bremen ausgeliehen. Die Rheinländer sichern sich zudem eine Kaufoption, die dem Vernehmen nach bei rund 2,5 Millionen Euro liegen soll. Darüber hinaus übernimmt Werder einen großen Teil des Gehalts des 27-Jährigen.

Düsseldorfs Sportvorstand Klaus Allofs sagt: „Dawid hat unter Daniel Thioune als Cheftrainer bereits in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass er unsere Offensive prägen und ein Unterschiedsspieler in der 2. Bundesliga sein kann.“ Für die Fortuna spielte Kownacki vor seinem Werder-Wechsel die beste Saison seiner Karriere, sammelte 26 Scorerpunkte in 35 Pflichtspielen. In Bremen floppte der Stürmer jedoch. In 22 Teileinsätzen gelang dem Polen keine einzige Torbeteiligung.