D.C. United trennt sich von Rooney

Wayne Rooney ist nicht länger Trainer von D.C. United. Nach dem Verpassen der Playoffs verkündet der MLS-Klub, dass man sich einvernehmlich auf eine Trennung geeinigt hat. CEO Jason Levien erklärt: „Wir haben mit Wayne gesprochen und sind übereingekommen, dass es das Beste für uns ist, uns zum jetzigen Zeitpunkt zu trennen.“ Man wolle nun „eine neue Philosophie und Struktur in unsere sportlichen Abläufe einbringen, was mit der Suche nach einem Cheftrainer beginnt, der am besten dazu passt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Rooney hatte die US-Amerikaner seit Sommer 2022 trainiert. Über sein Aus sagt der 37-jährige Ex-Stürmer: „Es ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe alles getan, was ich konnte, um diesen Verein in die Playoffs zu bringen. Es geht nicht um eine einzelne Sache, die passiert ist. Es geht um das Timing.“