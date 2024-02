Nottingham will nächsten Offensivmann

Auf den letzten Metern will sich Nottingham Forest bei Ajax Amsterdam bedienen. Im Visier der Tricky Trees ist laut Fabrizio Romano Mittelstürmer Chuba Akpom (28) von Ajax Amsterdam. Ob sich der Premier League-Vertreter kurz vor Toresschluss mit dem niederländischen Rekordmeister einig wird, sei allerdings komplett offen.

Neun Tore in 20 Pflichtspielen hat Akpom in der laufenden Saison für Ajax erzielt, entsprechend will sich der Cruyff-Klub einen Abgang fürstlich vergüten lassen. Vertraglich gebunden ist der gebürtige Engländer noch bis 2028, auch dieser Umstand erhöht den Preis.