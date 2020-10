Suárez enttäuscht von Barça

Luis Suárez hätte sich von seinen Ex-Bossen beim FC Barcelona einen anderen Umgang gewünscht. „Wir sind große Spieler. Ich war sechs Jahre in Barcelona und es hätte andere Wege gegeben, mit mir zu sprechen und mir zu sagen, dass der Klub nicht mehr mit mir plant. Aber die Art und Weise war nicht in Ordnung und das hat auch Leo (Messi, Anm. d. Red.) gestört. Er weiß, was wir hier alles zusammen durchgemacht haben und wie schlecht es uns in diesem Moment ging“, so der 33-jährige Uruguayer am Rande des WM-Qualifikationsspiels gegen Chile (2:1).

Die Umstände der Trennung von den Blaugrana gingen Suárez sehr zu Herzen, wie er nun verrät: „Ich habe geweint, weil sie mir das angetan haben. Ich habe die Nachrichten vom Verein, dass sie einen Abnehmer suchen, nicht gut aufgenommen. Da ging es vor allem um die Art und Weise, denn dass die eigene Zeit eines Tages abgelaufen ist, das muss man akzeptieren.“ Atlético Madrid holte den Stürmer ablösefrei an Bord. Nach drei Einsätzen für die Rojiblancos stehen zwei Tore und ein Assist zu Buche.