Fortuna: Thioune fordert Verstärkungen

Daniel Thioune ist mit dem Mannschaftskader von Fortuna Düsseldorf nach dem ersten Spieltag nicht vollends zufrieden. „Die Forderung ist ja da, dass wir uns verstärken müssen. Am letzten Wochenende, als wir mit einem 2:1-Sieg in Magdeburg gestartet sind, hatten wir nur 21 Spieler zur Verfügung. Da sind andere Verein deutlich breiter aufgestellt“, zitiert die ‚Bild‘ den Cheftrainer der Fortuna.

Mit Linksverteidiger Benjamin Böckle (ablösefrei) holte der Zweitligist lediglich einen externen Neuzugang an Bord. Darüber hinaus wurden Ao Tanaka und Jordy de Wijs nach vorheriger Leihe festverpflichtet. Nach wie vor sucht Düsseldorf nach einem Nachfolger für Leistungsträger Khaled Narey (jetzt PAOK Salonik). Thioune will dennoch „keine Schnellschüsse“: „Wir sind nicht der Verein, der Spieler mit Geld locken kann. Man muss den Weg mit uns gehen wollen. Aber unser Kader ist deutlich zu dünn, um die Saison so durchlaufen zu können.“