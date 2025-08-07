Menü Suche
Barça: Martínez vor Überraschungswechsel

von David Hamza - Quelle: Matteo Moretto
Inigo Martinez freut sich @Maxppp

Iñigo Martínez (34) könnte dem FC Barcelona überraschend den Rücken kehren. Wie Transferexperte Matteo Moretto berichtet, bahnt sich ein Wechsel nach Saudi-Arabien an. Ronaldo-Klub Al Nassr soll die Verhandlungen über einen Transfer bereits aufgenommen haben.

Martínez steht nur noch bis 2026 in Barcelona unter Vertrag. Die Katalanen hatten den spanischen Innenverteidiger vor zwei Jahren ablösefrei aus Bilbao an Bord geholt. Unter Hansi Flick war Martínez in der vergangenen Saison gesetzt, kam auf 46 Pflichtspiele.

