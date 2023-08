Es wird verrückt: Amiri nun doch nach Leeds?

Im Transferpoker um Nadiem Amiri kommt es offenbar zur nächsten Wendung. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kann sich der Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen nun doch vorstellen, zu Leeds United zu wechseln. Zudem ist auf einschlägigen Flugradar-Websites zu sehen, dass am heutigen Montag ein privater Charterjet von Düsseldorf nach Leeds geflogen ist. Zumindest möglich, dass dies mit einem Amiri-Transfer zu tun hat.

Es wäre der nächste Schritt in einem schon jetzt verrückten Transferpoker. Was ist bislang passiert? An Amiri zeigte neben dem englischen Zweitligisten auch Olympique Marseille Interesse. Der 26-Jährige wollte lieber zu OM und sagte Leeds ab. Die Franzosen entschieden sich aber für die Verpflichtung von Joaquín Correa (29/Inter Mailand), sodass Amiri den Peacocks doch zusagte. Am vergangenen Donnerstag wurde sein Transfer nach England ausgehandelt, alles schien in trockenen Tüchern. Doch dann sagte Amiri überraschend wieder ab. Jetzt hat er es sich offenbar wieder anders überlegt.