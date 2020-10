Tottenham verpflichtet Rodon

Tottenham Hotspur hat die Verpflichtung des walisischen Nationalspielers Joe Rodon offiziell gemacht. Wie der Londoner Klub bekanntgibt, unterschreibt der 1,93 Meter große Abwehrspieler bei den Spurs einen Vertrag bis 2025. Die Ablösesumme beläuft sich dem Vernehmen nach auf rund 16 Millionen Euro.

Über Erfahrung in der Premier League verfügt Rodon noch nicht. In den vergangenen beiden Spielzeiten entwickelte sich das Eigengewächs von Swansea City allerdings zur festen Größe in der zweitklassigen Championship. 54 Pflichtspiele bestritt der Rechtsfuß seit 2018 für die Swans.

✍️ We are delighted to announce the signing of Joe Rodon on a permanent transfer from Swansea City, subject to international clearance. #WelcomeRodon ⚪️ #COYS