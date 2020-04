Sarr bestätigt Abschied: Bundesliga „sehr attraktiv“

Malang wird den OGC Nizza im Sommer verlassen. „Im Moment habe ich die Entscheidung getroffen, meinen Vertrag nicht zu verlängern“, bestätigt der 21-Jährige sein Vertragsende im Gespräch mit ‚Téléfoot‘. Der Verteidiger hätte die Saison gern an der Côte d’Azur zu Ende gespielt, der offizielle Abbruch der Ligue 1 macht das jedoch unmöglich.

Wie es nun weitergeht, will Sarr nicht verraten: „Ich habe keine Präferenz, es gibt ein paar Ligen, die ich sehr attraktiv finde: Die deutsche Liga zum Beispiel, die zurzeit an Fahrt aufnimmt. Spanien hat auch eine Liga, die ich mag und in Frankreich gibt es viele sehr gute Vereine.“

Bayer mit den besten Karten

Der 21-Jährige fährt fort: „Im Moment habe ich noch keine finale Entscheidung getroffen. Ich konzentriere mich (bei der Klubsuche, Anm. d. Red.) aber mehr auf das Projekt und meine Spielzeit.“ Das Gesamtpaket von Bayer Leverkusen scheint Sarr besonders zu überzeugen. Wie FT bereits am Dienstag exklusiv berichtete, hat die Werkself im Poker um den Franzosen derzeit die besten Karten.

Auch Borussia Dortmund und Schalke 04 zeigen Interesse am defensiv flexibel einsetzbaren Linksfuß. Die bereits genannten Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig und VfL Wolfsburg müssen sich nach aktuellem Stand hinten anstellen.