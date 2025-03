Köln: Längere Pause für Maina

Der 1. FC Köln kann bis auf weiteres nicht auf Linton Maina zurückgreifen. Nach Vereinsangaben hat sich der schnelle Offensivmann eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Die Folge sei nun eine längere Pause, die die Kölner allerdings nicht genau beziffern.

Bei der 0:1-Niederlage am gestrigen Samstag gegen den Karlsruher SC musste Maina nach 39 Minuten ausgewechselt werden. In der laufenden Saison zählt der 25-jährige Rechtsfuß mit 17 direkten Torbeteiligungen in 28 Pflichtspielen zu den besten Kölnern. Im Sommer droht mit Blick auf seinen auslaufenden Vertrag ein ablösefreier Wechsel.