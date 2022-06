Schalke holt Polter an Bord

Sebastian Polter bricht seine Zelte beim VfL Bochum nach einem Jahr wieder ab. Der Stürmer wechselt zum Ruhrpott-Rivalen Schalke 04. Königsblau stattet Polter mit einem Dreijahresvertrag aus.

Schalke zahlt dem Vernehmen nach 1,5 Millionen Euro Sockelablöse, weitere 500.000 Euro können per Boni folgen. Polter, der vor seiner Schalke-Unterschrift bereits mit Eintracht Frankfurt einig war, kommt mit der Empfehlung von zehn Toren in 33 Ligaspielen nach Gelsenkirchen.

„Mit Sebastian gewinnen wir einen robusten Mittelstürmer, der für seine Größe eine gute Geschwindigkeit mitbringt und ein sehr gutes Durchsetzungsvermögen besitzt“, sagt Sportdirektor Rouven Schröder, „er kennt die Bundesliga, ist ein Typ und weiß, worauf es ankommt. Als erfahrener Spieler, mit über 350 Profi-Spielen auf dem Konto, soll er in der kommenden Saison auf dem Platz mit vorangehen.“

Polter selbst erklärt: „Ich freue mich sehr, dass der Wechsel geklappt hat. Schalke ist ein großer Club, der in die Bundesliga gehört. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, um in der kommenden Saison die Klasse zu halten. Daran werde ich vom ersten Tag an alles setzen.“