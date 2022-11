VfB plant doppelten Leih-Abbruch

Der VfB Stuttgart plant offenbar, zwei seiner acht verliehenen Spieler vorzeitig zurück ins Schwabenland zu holen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge ist man beim VfB nicht zufrieden mit den bisherigen Einsatzzeiten von Mateo Klimowicz (22) und Ömer Beyaz (19).

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat stellt klar: „Ich glaube, dass beide die Qualitäten haben, in Bielefeld und in Magdeburg auch zu spielen. Sie müssen dort schon gute Mannschaften haben, wenn beide nicht auf dem Platz stehen.“

Leihen an andere Vereine?

Klimowicz kam Anfang September nach Bielefeld, beim Zweitligisten ist der Offensivspieler aber nach einigen Einsätzen zu Beginn inzwischen außen vor. Bei den vergangenen fünf Partien musste Klimowicz 90 Minuten lang von außen zuschauen.

Für Beyaz läuft es beim Ligarivalen aus Magdeburg nicht besser. Der türkische Juniorennationalspieler kam letztmals am fünften Spieltag Mitte August zum Einsatz. Laut ‚Bild‘ soll der bis Sommer datierte Leihvertrag in dieser Woche aufgelöst werden, bei Klimowicz sei zudem eine Leihe an einen anderen Verein im Gespräch.