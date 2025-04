St. Pauli monatelang ohne Irvine

Der FC St. Pauli muss in den kommenden Monaten auf Kapitän Jackson Irvine verzichten. Wie der Bundesligist mitteilt, unterzieht sich der 32-Jährige am morgigen Dienstag in London einer Operation am linken Fuß. Durch die langwierige Reha wird der Schlüsselspieler den Kiezkickern damit bis in die neue Saison hinein fehlen.

Irvine plagte sich seit dem Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel (2:1) am 12. April mit einer Stressreaktion, wodurch er die vergangenen zwei Wochen bereits aussetzen musste. Gemeinsam mit der medizinischen Abteilung und den Verantwortlichen hat der Australier nun entschieden, die Verletzung operativ zu behandeln. Der Mittelfeldspieler ist im Zentrum der Hanseaten gesetzt und bestritt in dieser Spielzeit 29 Bundesliga-Spiele.