Supercup: So könnten die Bayern spielen

Der erste Titel der Saison wird traditionsgemäß zwischen dem Champions- und Europa League-Sieger ausgespielt. Trotz Corona hält die UEFA am Supercup sowie dem Austragungsort Budapest fest. Bayern-Coach Hansi Flick steht die gleiche Elf zur Verfügung, die bereits gegen Schalke 04 (8:0) die Bundesliga so fulminant eröffnete.

Große Änderungen sind daher kaum zu erwarten. Lediglich in der Abwehr drängen die beiden Stammkräfte David Alaba (28) und Alphonso Davies (19) zurück in die Startelf. Abwehrchef Alaba hat seine muskulären Probleme auskuriert und wird wohl den Platz von Jérôme Boateng (32) neben Niklas Süle (25) übernehmen. Davies könnte Lucas Hernández (24) auf die Bank verdrängen.

Zwar geht es beim Spiel gegen den FC Sevilla auch ein Stück weit ums Prestige, den ersten Titel wollen die Bayern aber natürlich mitnehmen. Großartige Belastungssteuerung in Bezug auf das anstehende Bundesliga-Spiel am Sonntag in Hoffenheim ist daher nicht geplant. Im Sturm brennt das neue bayrische Traumduo Serge Gnabry (25) und Leroy Sané (24) auf das nächste Torfestival, zumal Kingsley Coman (24) nach ausgestandener Quarantäne noch nicht mit dabei ist. „Vergleiche mit Robbery lasse ich noch nicht zu“, unterstrich Sané am Dienstag. Mit dem Gewinn des Supercups kann Sanabry weiter an der Legendenbildung arbeiten.

Die voraussichtliche Aufstellung