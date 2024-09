Perisic unterschreibt bei Eindhoven

Ivan Perisic setzt seine Karriere in der niederländischen Eredivisie fort. Die PSV Eindhoven verkündet die Verpflichtung des 35-jährigen Flügelstürmers offiziell. Perisic, der nach seiner Vertragsauflösung bei Hajduk Split ablösefrei kommt, unterschreibt bis Sommer 2025.

Der 136-fache kroatische Nationalspieler war er erst Anfang des Jahres von Tottenham Hotspur zu seinem Jugendklub gewechselt. In der Bundesliga hatte Perisic einst für Borussia Dortmund, den VfL Wolfsburg und Bayern München gespielt. „Seit ich ablösefrei bin, habe ich auf eine solche Möglichkeit gewartet: ein Verein und ein Umfeld, in dem ich mich wohlfühle und mit dem ich Titel gewinnen kann. Ich habe meinen ehemaligen Teamkollegen Denzel Dumfries um Rat gefragt, und das hat mich nur noch mehr davon überzeugt, dass PSV der richtige Schritt ist“, so Perisic.