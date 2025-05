Ricken mit klarem Schlotterbeck-Plan

Nico Schlotterbeck soll unter allen Umständen auch in Zukunft das Trikot von Borussia Dortmund tragen. Wie Geschäftsführer Lars Ricken bei ‚Sky90‘ betonte, möchte man den Innenverteidiger unbedingt halten: „Wir haben keine Intention, ihn zu verkaufen.“ Darüber hinaus bemüht man sich an der Strobelallee um eine Vertragsverlängerung des 25-Jährigen: „Wir werden alles in die Waagschale werfen, damit Nico nicht nur die nächsten zwei Jahre das BVB-Trikot trägt.“

Schlotterbecks Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis 2027. Zuletzt kamen Gerüchte auf, dass unter anderem Newcastle United und der FC Liverpool ein Auge auf den Linksfuß geworfen haben. Bis in den Herbst hinein kuriert der Ex-Freiburger einen Meniskusriss aus.