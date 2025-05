HSV: Es riecht nach Selke-Abschied

Finden der Hamburger SV und Torjäger Davie Selke (30) in den Vertragsverhandlungen noch zueinander? Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge will der Bundesliga-Aufsteiger sein ursprüngliches Angebot jedenfalls „nicht wesentlich nachbessern“. Entsprechend sei „unwahrscheinlich“, dass die Gespräche in einer Eingung münden.

Selkes Arbeitspapier verliert in wenigen Wochen an Gültigkeit, sodass sich Stand jetzt ein ablösefreier Wechsel anbahnt. Interesse signalisiert unter anderem Union Berlin, aber dem Goalgetter sollen auch Anfragen aus den USA, England, den Emiraten und Saudi-Arabien vorliegen. Den freien Kaderplatz könnte derweil Matijan Frigan (22) vom KVC Westerlo einnehmen.