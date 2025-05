HSV-Angebot für Frigan

Beim Hamburger SV bahnt sich eine Verstärkung für den Angriff an. Laut Sacha Tavolieri, der unter anderem für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky‘ berichtet, hat der Bundesliga-Aufsteiger Matijan Frigan vom KVC Westerlo ein konkretes Angebot unterbreitet. Durchgesickert war bereits, dass die Rothosen in einen ersten Austausch mit dem 22-jährigen Kroaten getreten sind, nun sollen sich Verein und Spieler in fortgeschrittenen Gesprächen befinden.

Frigan möchte demnach unbedingt an die Elbe wechseln. Die Hamburger müssen nun eine Einigung mit dem belgischen Klub finden, für den der Mittelstürmer in dieser Saison in wettbewerbsübergreifend 41 Einsätzen 14 Tore erzielt hat. Vor zwei Jahren war der Linksfuß für 5,5 Millionen Euro von HNK Rijeka nach Westerlo gewechselt, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht. Offen bleibt, was eine Verpflichtung von Frigan für die Zukunft von Torjäger Davie Selke (30) bedeuten würde, der sich mit einem Abschied beschäftigt.