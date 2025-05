Fortuna holt BVB-Talent Hettwer

Julian Hettwer darf sich ab Sommer in der 2. Bundesliga beweisen. Fortuna Düsseldorf hat die Verpflichtung des Offensivtalents offiziell bekanntgegeben. Der 21-Jährige wechselt ablösefrei von Borussia Dortmund an den Rhein. Für die zweite Mannschaft des BVB absolvierte der Linksaußen in der abgelaufenen Saison 26 Spiele, in denen ihm 14 Treffer und acht Vorlagen gelangen. Den Abstieg in die Regionalliga konnte er nicht verhindern.

„Wir freuen uns, dass wir mit Julian einen spannenden Spieler mit regionalem Bezug verpflichten konnten. Unsere Scoutingabteilung verfolgt ihn schon über einen sehr langen Zeitraum. Julian hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und zuletzt in der 3. Liga eine sehr gute Saison gespielt. Wir sind sicher, dass er sportlich wie menschlich hervorragend zur Fortuna passt“, so Sportvorstand Klaus Allofs. Zur Vertragslaufzeit macht die Fortuna wie gewohnt keine Angaben.