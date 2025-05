BVB: Svensson-Zukunft geklärt?

Daniel Svensson wird voraussichtlich auch in der kommenden Spielzeit für Borussia Dortmund auflaufen. Bei ‚Sky90‘ am Sonntag ließ BVB-Geschäftsführer Lars Ricken verlauten, dass eine Festverpflichtung kurz bevorsteht: „Ich mag den Spieler, weil er unglaublich intelligent ist. Ich will jetzt nicht Vollzug vermelden, aber es sollte keiner überrascht sein, wenn er nächste Saison noch bei uns spielt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Linksverteidiger ist aktuell vom FC Nordsjaelland ausgeliehen, der BVB verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 5,5 bis sechs Millionen Euro. Mit Svenssons 15. Einsatz für Schwarz-Gelb greift eine Kaufpflicht zum selben Preis, es fehlt nur noch eine Partie. Durch die starken Leistungen des 23-Jährigen nimmt ein Verbleib an der Strobelallee nun Formen an.