Medien: González vor Wechsel

Nicolás González schlägt offenbar ein neues Kapitel in England auf. Wie der ‚Guardian‘ mit Verweis auf eigene Informationen berichtet, stehen der VfB Stuttgart und Brighton & Hove Albion unmittelbar vor der Einigung über einen Transfer des 23-jährigen Argentiniers.

González entscheidet sich damit allem Anschein nach für die kleinere Lösung, denn auch Tottenham Hotspur signalisierte in den vergangenen Wochen Interesse an einer Verpflichtung. Dem Bericht zufolge fließen umgerechnet 29,1 Millionen Euro nach Stuttgart.

Für deren 8,5 war González 2018 von den Argentinos Juniors zum VfB gewechselt. Es folgte die Entwicklung zu einem der am heißesten gehandelten Spieler in Deutschland.

In der Rückrunde der abgelaufenen Saison stoppte den flinken und technisch versierten Linksfuß zwar eine Muskelverletzung, dem Werben der englischen Klubs hat dies aber keinen Abbruch getan.

Told that Brighton are close to agreeing a deal with Stuttgart to sign Argentina forward Nicolas Gonzalez