Knauff spricht über Eintracht-Zukunft

Ob Ansgar Knauff in Zukunft weiter für Eintracht Frankfurt spielt, ist noch nicht abschließend geklärt. Wie die Leihgabe von Borussia Dortmund gegenüber der ‚Bild‘ erläutert, denkt er jetzt noch nicht darüber nach: „Ich bin hier für eineinhalb Jahre ausgeliehen, spiele in der kommenden Saison für Eintracht und habe danach noch ein Jahr Vertrag in Dortmund.“ Daran habe sich erstmal nichts geändert, so der 20-Jährige.

Knauffs Formkurve zeigt stark nach oben. Die Leihe zur Eintracht hat sich für den pfeilschnellen Flügelspieler absolut gelohnt. In 18 Pflichtspielen für die Hessen gelangen dem Linksfuß drei Treffer und zwei Vorlagen.