Kettenreaktion: Atalanta denkt an Abraham

Atalanta Bergamo beschäftigt sich mit der Verpflichtung von Tammy Abraham (23). Wie Transfermarkt-Insider Gianluca Di Marzio berichtet, denken die Lombarden darüber nach, mit einer Verpflichtung des englischen Angreifers einen möglichen Abgang von Duván Zapata (30) zu kompensieren. Der Kolumbianer könnte Berichten zufolge Nachfolger von Romelu Lukaku (28) bei Inter Mailand werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erste Gespräche sollen im Anschluss an Bergamos Testspiel gegen West Ham United am Samstag stattfinden, wenn die Delegation von Atalanta in London verweilt. Bei den Blues steht Abraham auf der Abschussliste. Sollte der Transfer von Lukaku über die Bühne gehen, würde Abraham noch weiter ins zweite Glied rücken. Mit Atalanta könnte der 1,90 Meter große Offensivspieler in der anstehenden Saison an der Champions League teilnehmen.