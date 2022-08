Die Wolverhampton Wanderers verabschieden Patrick Cutrone. In der vergangenen Saison war der italienische Mittelstürmer bereits an den FC Empoli ausgeliehen, nun verlässt der 24-Jährige die Wolves endgültig und unterschreibt beim Serie B-Klub Como Calcio.

Wishing you the best for the future, Patrick.



